Вучич: «Будет тяжело, как никогда тяжело»
27 марта 202406:18
Сербия столкнулась с угрозой, сообщил в соцсетях глава государства Александр Вучич.
По его словам, речь идет о «жизненно важных национальных интересах». Глава государства указал, что за последние 48 часов были получены новости, о которых «непросто сказать». Он пообещал ознакомить народ Сербии со всеми вызовами, которые предстоят.
«Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит», — подчеркнул Вучич. Другие подробности он не привел.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru