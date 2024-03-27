Вучич: «Будет тяжело, как никогда тяжело»

По его словам, речь идет о «жизненно важных национальных интересах». Глава государства указал, что за последние 48 часов были получены новости, о которых «непросто сказать». Он пообещал ознакомить народ Сербии со всеми вызовами, которые предстоят.

«Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит», — подчеркнул Вучич. Другие подробности он не привел.

