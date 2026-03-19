«Это саботаж!»: Почему российские грузоперевозчики проигрывают китайским
Владимир Матягин заявил НСН, что китайские грузоперевозчики нелегально перевозят грузы по России, игнорируя соблюдение режима труда и отдыха и систему «Платон».
Китайские грузоперевозчики нарушают закон на территории России и демпингуют, тем самым создают нечестную конкуренцию отечественным перевозчикам. Об этом НСН рассказал Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин.
Себестоимость транспортных услуг российских автоперевозчиков оказалась на 33% выше, чем у китайских конкурентов, из-за чего они теряют заказчиков на международных маршрутах, пишут «Известия» со ссылкой на ассоциацию «АвтоГрузЭкс». В связи с этим Минтранс предложил запустить доступные условия лизинга с госучастием для грузового транспорта, в том числе для седельных тягачей, а также ввести льготный коэффициент утильсбора на полуприцепы для международных перевозок. Матягин раскрыл, почему российские перевозчики проигрывают китайским.
«У китайских перевозчиков более подвижной состав, который не облагается большим утилизационным сбором, как в России. Соответственно, у нас окупаемость автомобиля должна быть выше. Я не раз поднимал вопрос и на общественном совете при Ространснадзоре, и на площадке Минтранса о том, что иностранные перевозчики занимаются саботажем и нелегально перевозят грузы по России. Они сбивают ценообразование, так как не платят в России налоги, работая за нал и прочее. Плюс они игнорируют и нарушают законы, связанные с соблюдением режима труда и отдыха, а также по весу и габариту по «Платону», так как пока нет инструмента привлечения их к ответственности. То есть, если по нашим номерам вычисляют, где проживает перевозчик и на кого зарегистрирован автомобиль, то с Китаем межведомственного взаимодействия по этим форматам нет», - рассказала он.
По словам Матягина, сейчас нет системного подхода к решению этой проблемы.
«Надо, чтобы развитием сектора грузоперевозок занимались профессионалы. А сейчас дилетанты пытаются учить людей, которые работают на земле. Нет специалистов. Самое интересное, мы сделали вывод, что в функционале Минтранса нет ни одной строчки о развитии данного сектора и помощи ему. У нас постоянно пытаются залезть карман перевозчику, то «Платон» поднимут на 40%, то штрафы бешеные, то они обеспечивают недобросовестную конкуренцию», - подытожил он.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с НСН возмутился повышением тарифов на платные дороги. Он напомнил, что там, где есть платная дорога, должна быть хорошая и доступная бесплатная дорога, чтобы у водителей всегда был выбор.
