Второй пациент с коронавирусом скончался в Белоруссии

В ведомстве подчеркнули, что скончался пожилой человек, у которого имелись многочисленные хронические заболевания.



Ранее СМИ сообщили, что власти практически всех стран СНГ, включая Белоруссию, по дипломатическим каналам запросили у Москвы помощи в борьбе с коронавирусом.



В первую очередь Россию просят помочь с аппаратами искусственной вентиляции легких и тест-системами на выявление коронавируса.

