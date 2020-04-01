Второй пациент с коронавирусом скончался в Белоруссии

В Белоруссии умер второй пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом заявили в министерстве здравоохранения республики.

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В ведомстве подчеркнули, что скончался пожилой человек, у которого имелись многочисленные хронические заболевания.

Ранее СМИ сообщили, что власти практически всех стран СНГ, включая Белоруссию, по дипломатическим каналам запросили у Москвы помощи в борьбе с коронавирусом.

В первую очередь Россию просят помочь с аппаратами искусственной вентиляции легких и тест-системами на выявление коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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