Второй пациент с коронавирусом скончался в Белоруссии
В Белоруссии умер второй пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом заявили в министерстве здравоохранения республики.
В ведомстве подчеркнули, что скончался пожилой человек, у которого имелись многочисленные хронические заболевания.
Ранее СМИ сообщили, что власти практически всех стран СНГ, включая Белоруссию, по дипломатическим каналам запросили у Москвы помощи в борьбе с коронавирусом.
В первую очередь Россию просят помочь с аппаратами искусственной вентиляции легких и тест-системами на выявление коронавируса.
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