Sky News: Королева Елизавета II пропустит запланированные мероприятия из-за растяжения спины

По данным британского СМИ, глава британской королевской семьи (БКС) получила растяжение спины. При этом причина диагноза не уточняется.

Ранее королева Великобритании Елизавета II после рекомендации врачей отдохнуть отменила своё участие в сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Глазго 1 ноября, сообщает RT со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

