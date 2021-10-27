Королева Елизавета II отменила участие в конференции по климату в Глазго

Королева Великобритании Елизавета II после рекомендации врачей отдохнуть отменила своё участие в сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Глазго 1 ноября, сообщает RT со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Елизавета II вновь приступила к исполнению королевских обязанностей

В настоящее время королева занимается несложными обязанностями в Виндзоре. Подчеркивается, что королева «разочарована тем, что не сможет принять участие в приёме, однако направит видеообращение собравшимся делегатам».

Елизавета II вернулась к своим обязанностям в Виндзоре после того, как провела ночь в больнице.

Ранее Елизавета Вторая посетила благодарственную службу по случаю столетия Королевского британского легиона. На опубликованных с места событий фотографиях 95-летняя монарх впервые была запечатлена с тростью.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВеликобританияЕлизавета II
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры