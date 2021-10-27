Королева Елизавета II отменила участие в конференции по климату в Глазго

В настоящее время королева занимается несложными обязанностями в Виндзоре. Подчеркивается, что королева «разочарована тем, что не сможет принять участие в приёме, однако направит видеообращение собравшимся делегатам».

Елизавета II вернулась к своим обязанностям в Виндзоре после того, как провела ночь в больнице.

Ранее Елизавета Вторая посетила благодарственную службу по случаю столетия Королевского британского легиона. На опубликованных с места событий фотографиях 95-летняя монарх впервые была запечатлена с тростью.

