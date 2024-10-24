В Курской области сообщили об атаке дронов на автомобили с мирными жителями
24 октября 202413:15
Беспилотники ВСУ атаковали в Курской области транспортные средства с мирными жителями, заявил в своем Telegram-канале глава Большесолдатского района области Владимир Зайцев.
Чиновник отметил, что украинские дроны охотятся на автомобили с россиянами. Так, в приграничных районах уже зафиксированы несколько таких случаев, есть пострадавшие.
Зайцев посоветовал россиянам временно не посещать Большесолдатский район.
Ранее над Курской областью была уничтожена ракета ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru