В Курской области сообщили об атаке дронов на автомобили с мирными жителями

Чиновник отметил, что украинские дроны охотятся на автомобили с россиянами. Так, в приграничных районах уже зафиксированы несколько таких случаев, есть пострадавшие.

Зайцев посоветовал россиянам временно не посещать Большесолдатский район.

Ранее над Курской областью была уничтожена ракета ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

