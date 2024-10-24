В Курской области сообщили об атаке дронов на автомобили с мирными жителями

Беспилотники ВСУ атаковали в Курской области транспортные средства с мирными жителями, заявил в своем Telegram-канале глава Большесолдатского района области Владимир Зайцев.

Ущерб бизнесу Курской области от вторжения ВСУ превысил 117 млрд рублей

Чиновник отметил, что украинские дроны охотятся на автомобили с россиянами. Так, в приграничных районах уже зафиксированы несколько таких случаев, есть пострадавшие.

Зайцев посоветовал россиянам временно не посещать Большесолдатский район.

Ранее над Курской областью была уничтожена ракета ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: telegram.org/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиАвтомобилиАтакаКурская Область

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