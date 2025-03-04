ВСУ сожгли церковь в Погребках Курской области

Украинская армия уничтожила в населенном пункте Погребки Курской области православную церковь. Об этом сообщило Минобороны России.

ВС РФ освободили Орловку и Погребки в Курской области

Уточняется, что храм был сожжен. Также военнослужащие группировки «Север» показали уничтоженных украинских солдат и бронированную технику в Погребках.

Напомним, населенные пункты Орловка и Погребки были уничтожены 26 февраля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: курская-епархия.рф
ТЕГИ:Минобороны РФХрамыЦерковьВСУКурская Область

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