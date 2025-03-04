ВСУ сожгли церковь в Погребках Курской области
4 марта 202508:38
Украинская армия уничтожила в населенном пункте Погребки Курской области православную церковь. Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что храм был сожжен. Также военнослужащие группировки «Север» показали уничтоженных украинских солдат и бронированную технику в Погребках.
Напомним, населенные пункты Орловка и Погребки были уничтожены 26 февраля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru