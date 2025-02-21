ВСУ совершили массированную атаку на Белгородскую область

Так, по его словам, беспилотный летательный аппарат атаковал легковой автомобиль на участке дороги Черемошное — Никольское (Белгородский район). Кроме того, в результате детонации FPV-дрона повреждения получили торговый объект и грузовой автомобиль в населенном пункте Уразово (Валуйский округ).

Также беспилотники атаковали село Репяховка, где был поврежден фасад склада, фермерское хозяйство в населенном пункте Зозули (здесь дрон повредил крышу надворной постройки) и село Тишанка, где повреждения получила кровля частного дома.

В результате инцидентов никто не пострадал, отметил Гладков.

Ранее украинские войска атаковали при помощи беспилотного летательного аппарата автомобиль «скорой помощи» в населенном пункте Чубаревка (Запорожская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

