ВСУ совершили массированную атаку на Белгородскую область
Украинская армия совершила массированную атаку на Белгородскую область, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Так, по его словам, беспилотный летательный аппарат атаковал легковой автомобиль на участке дороги Черемошное — Никольское (Белгородский район). Кроме того, в результате детонации FPV-дрона повреждения получили торговый объект и грузовой автомобиль в населенном пункте Уразово (Валуйский округ).
Также беспилотники атаковали село Репяховка, где был поврежден фасад склада, фермерское хозяйство в населенном пункте Зозули (здесь дрон повредил крышу надворной постройки) и село Тишанка, где повреждения получила кровля частного дома.
В результате инцидентов никто не пострадал, отметил Гладков.
Ранее украинские войска атаковали при помощи беспилотного летательного аппарата автомобиль «скорой помощи» в населенном пункте Чубаревка (Запорожская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru