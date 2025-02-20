ВСУ атаковали автомобиль «скорой помощи» в Запорожской области
Украинские войска атаковали при помощи беспилотного летательного аппарата автомобиль «скорой помощи» в населенном пункте Чубаревка (Запорожская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Кроме кареты «скорой помощи», также был поврежден гараж на подстанции. Пострадавших в результате инцидента нет, сотрудники подстанции переведены на безопасное расстояние.
Ранее мирный житель погиб в результате украинской атаки по Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru