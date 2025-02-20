ВСУ атаковали автомобиль «скорой помощи» в Запорожской области

Кроме кареты «скорой помощи», также был поврежден гараж на подстанции. Пострадавших в результате инцидента нет, сотрудники подстанции переведены на безопасное расстояние.

Ранее мирный житель погиб в результате украинской атаки по Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

