ВСУ атаковали автомобиль «скорой помощи» в Запорожской области

Украинские войска атаковали при помощи беспилотного летательного аппарата автомобиль «скорой помощи» в населенном пункте Чубаревка (Запорожская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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Кроме кареты «скорой помощи», также был поврежден гараж на подстанции. Пострадавших в результате инцидента нет, сотрудники подстанции переведены на безопасное расстояние.

Ранее мирный житель погиб в результате украинской атаки по Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиСкорая Помощь

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