ВСУ приступили к разведывательным мероприятиям для оценки состояния обороны Крыма

По его словам, украинские военнослужащие начали выполнять эту задачу почти сразу после отхода российских войск на левый берег Днепра и оставления Херсона.

Отмечается, что почти каждый день, начиная с ноября, военнослужащие ВСУ в Одесской области осуществляют полеты различных коммерческих БПЛА в сторону Севастополя и Крыма. Также для слежения за активностью российских войск в Крыму техники ВСУ оснастили камерами аэростаты.

Рожин добавил, что во время ведения воздушной разведки и попыток атак российских объектов к югу от Крымского полуострова был зафиксирован стратегический БПЛА RQ-4B/D, отслеживавший местоположение и характер применения средств противовоздушной обороны российских Вооруженных сил.

Ранее пограничники и военнослужащие Белоруссии перехватили разведывательный БПЛА, направлявшийся на территорию республики со стороны Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

