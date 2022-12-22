ВСУ приступили к разведывательным мероприятиям для оценки состояния обороны Крыма
ВСУ пытаются провести разведку с целью оценки состояния обороны Крымского полуострова. Об этом сообщает портал MK.RU со ссылкой на аналитика Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.
По его словам, украинские военнослужащие начали выполнять эту задачу почти сразу после отхода российских войск на левый берег Днепра и оставления Херсона.
Отмечается, что почти каждый день, начиная с ноября, военнослужащие ВСУ в Одесской области осуществляют полеты различных коммерческих БПЛА в сторону Севастополя и Крыма. Также для слежения за активностью российских войск в Крыму техники ВСУ оснастили камерами аэростаты.
Рожин добавил, что во время ведения воздушной разведки и попыток атак российских объектов к югу от Крымского полуострова был зафиксирован стратегический БПЛА RQ-4B/D, отслеживавший местоположение и характер применения средств противовоздушной обороны российских Вооруженных сил.
Ранее пограничники и военнослужащие Белоруссии перехватили разведывательный БПЛА, направлявшийся на территорию республики со стороны Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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