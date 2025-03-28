Также были ликвидированы три пункта управления беспилотниками, станция радиоэлектронной разведки, два квадроцикла, два артиллерийских орудия, шесть автомобилей и пять боевых бронированных машин.

Всего с начала вторжения в Курскую область (с 6 августа 2024 года) ВСУ лишились свыше 70 700 солдат.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что количество потерь ВСУ на всей линии фронта заоблачно. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

