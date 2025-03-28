ВСУ потеряли свыше 320 человек за сутки в Курской области
За прошедшие сутки украинская армия потеряла в Курской области свыше 320 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны России.
Также были ликвидированы три пункта управления беспилотниками, станция радиоэлектронной разведки, два квадроцикла, два артиллерийских орудия, шесть автомобилей и пять боевых бронированных машин.
Всего с начала вторжения в Курскую область (с 6 августа 2024 года) ВСУ лишились свыше 70 700 солдат.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что количество потерь ВСУ на всей линии фронта заоблачно. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru