ВСУ потеряли свыше 320 человек за сутки в Курской области

За прошедшие сутки украинская армия потеряла в Курской области свыше 320 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны России.

Алаудинов назвал количество потерь ВСУ заоблачным

Также были ликвидированы три пункта управления беспилотниками, станция радиоэлектронной разведки, два квадроцикла, два артиллерийских орудия, шесть автомобилей и пять боевых бронированных машин.

Всего с начала вторжения в Курскую область (с 6 августа 2024 года) ВСУ лишились свыше 70 700 солдат.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что количество потерь ВСУ на всей линии фронта заоблачно. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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