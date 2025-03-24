Алаудинов назвал количество потерь ВСУ заоблачным
Количество потерь Вооруженных сил Украины на всей линии фронта заоблачно, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.
По его словам, в общей сложности за Курскую операцию ВСУ потеряли около 70 тысяч человек. Количество потерь Киева еще полгода назад составляло более 1 млн человек, указал командир. «Получается цифра просто заоблачная», — отметил Алаудинов.
Ранее он заявил, что военные России эвакуируют тела солдат Вооруженных сил Украины с освобожденной территории Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru