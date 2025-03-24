По его словам, в общей сложности за Курскую операцию ВСУ потеряли около 70 тысяч человек. Количество потерь Киева еще полгода назад составляло более 1 млн человек, указал командир. «Получается цифра просто заоблачная», — отметил Алаудинов.

Ранее он заявил, что военные России эвакуируют тела солдат Вооруженных сил Украины с освобожденной территории Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

