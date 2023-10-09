ВСУ попали в котел в районе Купянска благодаря действиям российской армии

Он отметил, что в котел попало гигантское количество украинских бойцов. «Когда этот котел закроется, они либо будут уничтожены, либо им придется сдаться, и я думаю, что это будет одно из самых крупных поражений для Украины», — предрек Джонсон.

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что потери ВСУ на кременском направлении «перевалили все мыслимые грани». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

