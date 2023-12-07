ВСУ обстреляли курскую деревню Елизаветовка

Украинские войска обстреляли Курскую область, было зафиксировано 10 атак. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

ВСУ за двое суток выпустили по Белгородской области около 140 снарядов

По его словам, под обстрел попала деревня Елизаветовка (Глушковский район), были повреждены два домовладения, данных о пострадавших нет.

Старовойт пообещал помочь собственникам зданий в ремонте и восстановлении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские войска обстреляли поселок Суземка. По его словам, была повреждена кровля производственного помещения, а также были частично разрушены хозяйственные постройки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:СпецоперацияВСУКурская ОбластьОбстрел

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