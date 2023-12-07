ВСУ обстреляли курскую деревню Елизаветовка
Украинские войска обстреляли Курскую область, было зафиксировано 10 атак. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, под обстрел попала деревня Елизаветовка (Глушковский район), были повреждены два домовладения, данных о пострадавших нет.
Старовойт пообещал помочь собственникам зданий в ремонте и восстановлении.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские войска обстреляли поселок Суземка. По его словам, была повреждена кровля производственного помещения, а также были частично разрушены хозяйственные постройки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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