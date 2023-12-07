ВСУ обстреляли курскую деревню Елизаветовка

По его словам, под обстрел попала деревня Елизаветовка (Глушковский район), были повреждены два домовладения, данных о пострадавших нет.

Старовойт пообещал помочь собственникам зданий в ремонте и восстановлении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские войска обстреляли поселок Суземка. По его словам, была повреждена кровля производственного помещения, а также были частично разрушены хозяйственные постройки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

