ВСУ нанесли удар по церкви в Курской области

В посте отмечается, что в церкви проводились богослужения, более того, храм был недавно восстановлен.

Данные о пострадавших в сообщении правительства указаны не были.

Ранее два населенных пункта в Белгородской области были атакованы украинскими дронами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

