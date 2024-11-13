ВСУ нанесли удар по церкви в Курской области
13 ноября 202421:23
Украинская армия нанесла удар по объекту культурного наследия регионального значения «Церковь Дмитриевская» (Курская область). Об этом сообщил Telegram-канал правительства региона.
В посте отмечается, что в церкви проводились богослужения, более того, храм был недавно восстановлен.
Данные о пострадавших в сообщении правительства указаны не были.
Ранее два населенных пункта в Белгородской области были атакованы украинскими дронами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru