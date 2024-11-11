Минобороны: Российские военные уничтожили два дрона над Курской областью

Средства ПВО Вооруженных сил России ликвидировали два БПЛА в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Над Брянской областью уничтожили три беспилотника

Оба беспилотника относились к самолетному типу. Летательные аппараты были ликвидированы приблизительно в 20:00 по московскому времени.

Ранее два дрона ВСУ атаковали Брянскую область, в результате инцидента пострадал подросток. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Минобороны РФВСУБеспилотникиКурская Область

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