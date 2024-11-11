Минобороны: Российские военные уничтожили два дрона над Курской областью
11 ноября 202421:48
Средства ПВО Вооруженных сил России ликвидировали два БПЛА в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Оба беспилотника относились к самолетному типу. Летательные аппараты были ликвидированы приблизительно в 20:00 по московскому времени.
Ранее два дрона ВСУ атаковали Брянскую область, в результате инцидента пострадал подросток. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области мужчина подорвался на мине в закрытом селе
- В Ростове-на-Дону из-за аварии на линии 10 тыс. человек остались без света
- Стоимость биткоина впервые превысила $85 тысяч
- Самолет американской Spirit Airlines обстреляли при попытке приземлиться в Гаити
- Минобороны: Российские военные уничтожили два дрона над Курской областью
- Игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl могут запретить в России
- Умер автор песни из «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев
- Протестующие в Белграде перекрыли центральные улицы у администрации президента
- Девушки, пошутившие о теракте у «Крокус Сити Холла», извинились
- Умер народный артист РСФСР и основатель ансамбля «Барокко» Игорь Попков
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru