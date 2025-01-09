ВСУ нанесли удар по школе в Херсонской области

Всего по селу был зафиксирован 21 прилет. Легкие осколочные ранения получили двое мужчин 1984 и 1974 года рождения. Им оказали первичную медпомощь в фельдшерско-акушерском пункте населенного пункта Юбилейное.

Кроме того, повреждения получили ряд частных домов, автомобиль, а также школьный автобус и здание школы.

Сальдо также обратился к местным жителям с призывом не покидать безопасные места, пока специалисты не обследуют местность на предмет наличия неразорвавшихся боеприпасов и не обезвредят их. Кроме того, губернатор предупредил о вероятности повторного обстрела.

Ранее 15 украинских беспилотников были нейтрализованы над тремя регионами России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

