ВСУ нанесли удар по школе в Херсонской области
ВСУ атаковали кассетными боеприпасами здание школы в населенном пункте Подо-Калиновка (Алешкинский муниципальный округ) Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Всего по селу был зафиксирован 21 прилет. Легкие осколочные ранения получили двое мужчин 1984 и 1974 года рождения. Им оказали первичную медпомощь в фельдшерско-акушерском пункте населенного пункта Юбилейное.
Кроме того, повреждения получили ряд частных домов, автомобиль, а также школьный автобус и здание школы.
Сальдо также обратился к местным жителям с призывом не покидать безопасные места, пока специалисты не обследуют местность на предмет наличия неразорвавшихся боеприпасов и не обезвредят их. Кроме того, губернатор предупредил о вероятности повторного обстрела.
Ранее 15 украинских беспилотников были нейтрализованы над тремя регионами России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru