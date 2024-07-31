ВСУ массово атаковали Белгородскую область

Украинские беспилотники атаковали села Безымено (Грайворонский городской округ), Терезовка (Шебекинский городской округ) и Муром в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По словам губернатора, в результате все трех атак никто не пострадал. Вместе с тем в Безымено были повреждены кровли в двух частных домах, также кровля дома получила повреждения в Терезовке, а в Муроме были разрушены фасад дома и ограждение частного домовладения.

Ранее восемь беспилотников ВСУ атаковали Новопетровку и Илек-Пеньковку в Белгородской области.

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ФОТО: telegram.org/vvgladkov
ТЕГИ:ГубернаторАтакаБелгородская областьВСУ

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