ВСУ массово атаковали Белгородскую область

По словам губернатора, в результате все трех атак никто не пострадал. Вместе с тем в Безымено были повреждены кровли в двух частных домах, также кровля дома получила повреждения в Терезовке, а в Муроме были разрушены фасад дома и ограждение частного домовладения.

Ранее восемь беспилотников ВСУ атаковали Новопетровку и Илек-Пеньковку в Белгородской области.

