ВСУ атаковали под Часовым Яром командира полка «Север-Ахмат»

Украинские войска атаковали командира полка «Север-Ахмат» Зайнди Зингиева во время посещения им с инспекцией мест временной дислокации подразделения близ города Часов Яр (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров.

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При этом, по словам главы Чечни, атака была неудачной — беспилотник ВСУ подавили российские военнослужащие благодаря модифицированным средствам радиоэлектронной борьбы.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что над российской территорией за ночь сбили 15 беспилотников ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:АтакаСпецоперацияВСУРамзан Кадыров

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