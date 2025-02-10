ВСУ атаковали под Часовым Яром командира полка «Север-Ахмат»
10 февраля 202518:06
Украинские войска атаковали командира полка «Север-Ахмат» Зайнди Зингиева во время посещения им с инспекцией мест временной дислокации подразделения близ города Часов Яр (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров.
При этом, по словам главы Чечни, атака была неудачной — беспилотник ВСУ подавили российские военнослужащие благодаря модифицированным средствам радиоэлектронной борьбы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что над российской территорией за ночь сбили 15 беспилотников ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Молдавии предложили установить памятник Пушкину
- ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области, есть пострадавший
- Трамп репостнул статью со словами Путина, где тот сравнил Европу с послушной собакой
- СМИ: Британский разведывательный самолет пролетел у границ России
- ХАМАС отложило запланированное на 15 февраля освобождение заложников
- СМИ: США финансировали шесть проектов офиса генпрокурора Украины
- Номинант на «Оскар» Юра Борисов раздал розы в московском метро
- Россиянин получил 15 лет за поджог и нападение на полицейского
- Штраф за несообщение в военкомат о переезде предполагается существенно повысить
- Россельхознадзор выявил новые нарушения и фальсификат в сети «Светофор»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru