ВСУ атаковали две школы в Запорожской области
5 февраля 202513:59
Украинские войска атаковали беспилотниками две школы в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
По словам главы области, школа в населенном пункте Пологи была недействующей, а в образовательном учреждении в селе Шевченково находились 27 учащихся.
В результате атаки никто не пострадал, детей из школы эвакуировали.
Ранее четыре человека погибли, около 90 пострадали в результате удара ВСУ по школе-интернату в Судже Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru