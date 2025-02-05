ВСУ атаковали две школы в Запорожской области

Украинские войска атаковали беспилотниками две школы в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«По сценарию Бучи»? ВСУ атаковали школу-интернат в Судже

По словам главы области, школа в населенном пункте Пологи была недействующей, а в образовательном учреждении в селе Шевченково находились 27 учащихся.

В результате атаки никто не пострадал, детей из школы эвакуировали.

Ранее четыре человека погибли, около 90 пострадали в результате удара ВСУ по школе-интернату в Судже Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУАтакаШколыЗапорожьеБеспилотники

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