ВСУ атаковали два округа в Белгородской области
Украинские войска атаковали два округа в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Так, FPV-дрон ударил по легковому автомобилю в Валуйском округе, повреждения получили кузов и остекление машины.
Кроме того, в населенном пункте Новая Таволжанка (Шебекинский округ) снарядом были повреждены кровля и окна частного дома, а также хозяйственная постройка.
Пострадавших в результате происшествий нет, добавил глава региона.
Ранее хутор Церковный Белгородского района подвергся атакам ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru