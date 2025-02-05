ВСУ атаковали два округа в Белгородской области

Украинские войска атаковали два округа в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Над Курской и Белгородской областями уничтожили четыре дрона ВСУ

Так, FPV-дрон ударил по легковому автомобилю в Валуйском округе, повреждения получили кузов и остекление машины.

Кроме того, в населенном пункте Новая Таволжанка (Шебекинский округ) снарядом были повреждены кровля и окна частного дома, а также хозяйственная постройка.

Пострадавших в результате происшествий нет, добавил глава региона.

Ранее хутор Церковный Белгородского района подвергся атакам ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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