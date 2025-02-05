Над Курской и Белгородской областями уничтожили четыре дрона ВСУ
5 февраля 202507:58
Четыре беспилотника ВСУ ликвидировали над территорией России. Об этом заявило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что два дрона сбили над Курской областью, еще два – над Белгородской.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе отразили атаку БПЛА, пишет Ura.ru. Из-за падения обломков загорелся резервуар с нефтепродуктами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru