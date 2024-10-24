ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

По словам главы региона, под удар попали село Ясные Зори, поселок Октябрьский, село Графовка и город Шебекино.

Так, отметил Гладков, в Графовке пострадало сельскохозяйственное предприятие, в Шебекино удар пришелся по многоквартирному жилому дому.

Губернатор отметил, что на местах происшествий работают оперативные службы, а данные о последствиях атак уточняются.

Ранее один мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на поселок Октябрьский Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

