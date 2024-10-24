ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
Украинская армия атаковала дронами четыре населенных пункта Белгородской области. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, под удар попали село Ясные Зори, поселок Октябрьский, село Графовка и город Шебекино.
Так, отметил Гладков, в Графовке пострадало сельскохозяйственное предприятие, в Шебекино удар пришелся по многоквартирному жилому дому.
Губернатор отметил, что на местах происшествий работают оперативные службы, а данные о последствиях атак уточняются.
Ранее один мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на поселок Октябрьский Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группе «Звери» отказали в проведении концерта в Твери
- «Бывают и драки»: Путин ответил генсеку ООН на слова о мире как большой семье
- ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области
- У задержанного петербургского чиновника обнаружили 30 млн рублей
- Польша вышлет сотрудников генконсульства РФ в Познани
- В «Ашане» опровергли информацию о продаже бизнеса в РФ
- Путин: Проблема таяния горных ледников, актуальная для многих стран, нарастает
- МВД Грузии закупило водометы и оружие перед парламентскими выборами
- Госдума утвердила в первом чтении проект бюджета
- ВСУ потеряли на Курском направлении 26 222 военнослужащих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru