ВСУ атаковали автобус в Горловке
12 февраля 202516:22
Украинские войска атаковали автобус в городе Горловке (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Иван Приходько.
По словам градоначальника, инцидент произошел на Гольмовском проспекте (Никитовский район). Мэр отметил, что в результате инцидентов пострадали шесть человек.
Ранее Приходько предупредил жителей о новых минах «Колокольчик» на улицах Горловки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru