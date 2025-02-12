ВСУ атаковали автобус в Горловке

Украинские войска атаковали автобус в городе Горловке (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Иван Приходько.

Десять человек пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

По словам градоначальника, инцидент произошел на Гольмовском проспекте (Никитовский район). Мэр отметил, что в результате инцидентов пострадали шесть человек.

Ранее Приходько предупредил жителей о новых минах «Колокольчик» на улицах Горловки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/SALDO_VGA
ТЕГИ:ПроисшествияДНРВСУГорловкаАвтобус

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