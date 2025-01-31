Трамп пригрозил БРИКС пошлинами за попытки создать альтернативу доллару

Силы ПВО сбили в Ростовской области 25 украинских беспилотников СМИ: ВСУ готовят массированную атаку на юг России Слуцкий: Госдума обратится к мировому сообществу с призывам расследовать идею Джо Байдена о покушении на Владимира Путина Обнаружены два бортовых самописца разбившегося в Вашингтоне пассажирского самолета Доля россиян с ежемесячным доходом выше 100 тысяч рублей превысила 11%