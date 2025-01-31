Трамп пригрозил БРИКС пошлинами за попытки создать альтернативу доллару

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100% за попытки создать альтернативу доллару в международной торговле, сообщает РИА Новости.

В Кремле ответили на угрозу Трампа ввести пошлины для стран БРИКС

По словам американского лидера, в противном случае эти страны лишатся доступа к американскому рынку.

Ранее глава государства Владимир Путин отреагировал на угрозу Трампа обложить БРИКС 100-процентными пошлинами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:БриксПошлиныДональд Трамп

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