Трамп пригрозил БРИКС пошлинами за попытки создать альтернативу доллару
31 января 202506:34
Президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100% за попытки создать альтернативу доллару в международной торговле, сообщает РИА Новости.
По словам американского лидера, в противном случае эти страны лишатся доступа к американскому рынку.
Ранее глава государства Владимир Путин отреагировал на угрозу Трампа обложить БРИКС 100-процентными пошлинами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru