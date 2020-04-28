Путин выступит сегодня с обращением на совещании по коронавирусу

Президент Российской Федерации Владимир Путин подготовил «большое выступление», которое должно состояться на совещании с субъектами федерации и правительством. Об этом проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отказался конкретизировать темы выступления, призвав всех дождаться этого совещания. Оно должно начаться сегодня в промежуток времени с 15:00 до 16:00, уточняет RT.

Совещание, посвящённое ситуации с коронавирусной инфекцией, будет организовано в формате видеоконференции. В нём примут участие главы всех регионов.

