Путин выступит сегодня с обращением на совещании по коронавирусу
Президент Российской Федерации Владимир Путин подготовил «большое выступление», которое должно состояться на совещании с субъектами федерации и правительством. Об этом проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отказался конкретизировать темы выступления, призвав всех дождаться этого совещания. Оно должно начаться сегодня в промежуток времени с 15:00 до 16:00, уточняет RT.
Совещание, посвящённое ситуации с коронавирусной инфекцией, будет организовано в формате видеоконференции. В нём примут участие главы всех регионов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
93 558+6 411 / сут.
Умерли
867+73 / сут.
Выздоровели
8 456+1 110 / сут.
- «Болото будет гнить». Профсоюз предложил дополнить кодекс этики полицейских
- Медведев призвал членов «Единой России» направить зарплату на помощь врачам
- Власти не планируют продлевать программу льготной ипотеки после 1 ноября
- Путин выступит сегодня с обращением на совещании по коронавирусу
- Песков: Планов по спасению среднего класса у Кремля нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru