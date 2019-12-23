Вслед за «золотыми» ложками армия Литвы закупила «золотые» противогазы

Министерство обороны Литвы сообщило о подписании договор о закупке противогазов на сумму 3 миллиона евро. Соглашение заключено с британским производителем Scott Health & Safety Ltd. Примечательно, что один договор подписан относительно обеспечения вооруженных сил Литвы противогазами, защищающими от ядерных, биологических и химических угроз. Еще один контракт был заключен на приобретение фильтровальных коробок для них. Агентство оборонных ресурсов Литвы также будет проводить эту закупку и от имени Латвии, поскольку Минобороны соседней республики заявило о необходимости приобретения таких же средств защиты.

Литовский политолог Анатолий Иванов в эфире НСН рассказал, что Литве такого вида амуниции в таких количествах не требуется.

«Военный бюджет Литвы настолько велик, что Министерство обороны и командование армии просто не в состоянии его использовать полностью. Поэтому для того, чтобы продемонстрировать нужность наращивания военных расходов, в неимоверных количествах закупается всё, что распродаётся по дешёвке», - заявил эксперт.

Собеседник НСН справедливо задался вопросом, нужно ли такое количество противогазов стране, где живёт два миллиона 799 тысяч человек?

«Получается, что каждому по противогазу, включая младенцев и дряхлых стариков. Такого вида амуниции в таких количествах, на мой взгляд, не требуется. К тому же, существуют достаточно жёсткие условия хранения, которые достаточно сложно обеспечить», - отметил Анатолий Иванов.

Кроме того, литовский политолог не исключил, что в такой странной массовой закупке противогазов может быть и коррупционная составляющая.

«Вспомните хотя бы знаменитую историю с "золотыми" ложками. (В 2016 году министерство обороны Литвы приобрело у малоизвестной фирмы "Nota Bene" ложки и вилки по 142 евро за штуку – прим. НСН)», - отметил Иванов.