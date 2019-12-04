Литовский президент назвал Россию угрозой мировому порядку

Науседа в Лондоне на встрече лидеров стран НАТО заявил журналистам, что Россия является крупнейшей угрозой порядку и правилам, которые складывались в мире годами. По его мнению, внешняя политика России в отношении Украины, Молдавии и Грузии вызывает опасения.

По словам литовского президента, кроме бурного экономического развития Китая и угрозы террористических действий во всем мире, также существуют и российские действия, которые "не заканчиваются". Он добавил, что не видеть политику России в мире - это значит игнорировать мир в том виде, в котором он сейчас существует.

