Литовский президент назвал Россию угрозой мировому порядку
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал лидеров стран, входящих в НАТО, признать в России угрозу. Об этом сообщает Интерфакс.
Науседа в Лондоне на встрече лидеров стран НАТО заявил журналистам, что Россия является крупнейшей угрозой порядку и правилам, которые складывались в мире годами. По его мнению, внешняя политика России в отношении Украины, Молдавии и Грузии вызывает опасения.
По словам литовского президента, кроме бурного экономического развития Китая и угрозы террористических действий во всем мире, также существуют и российские действия, которые "не заканчиваются". Он добавил, что не видеть политику России в мире - это значит игнорировать мир в том виде, в котором он сейчас существует.
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