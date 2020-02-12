Всемирный мобильный конгресс в Барселоне перенесен из-за коронавируса

Как пояснили организаторы, мировая обеспокоенность, сложности с поездками, вызванные вспышкой коронавируса делают невозможным проведение конгресса. Кроме того, по данным компании, от участия в мероприятии отказался ряд крупных компаний, среди которых Amazon, Ericsson, Facebook, Intel, LG, Nokia, Sony и другие.

Выставку планировалась провести в испанской Барселоне с 24 по 27 февраля. Ежегодно мероприятие посещают порядка 100 тысяч человек.

Ранее сегодня сообщалось, что ВОЗ отметила снижение количества инфицирований вирусом в Китае за последнюю неделю.











