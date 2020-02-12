Всемирный мобильный конгресс в Барселоне перенесен из-за коронавируса
Одна из крупнейших выставок мобильной индустрии Всемирный мобильный конгресс в Барселоне был отменен в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Как пояснили организаторы, мировая обеспокоенность, сложности с поездками, вызванные вспышкой коронавируса делают невозможным проведение конгресса. Кроме того, по данным компании, от участия в мероприятии отказался ряд крупных компаний, среди которых Amazon, Ericsson, Facebook, Intel, LG, Nokia, Sony и другие.
Выставку планировалась провести в испанской Барселоне с 24 по 27 февраля. Ежегодно мероприятие посещают порядка 100 тысяч человек.
Ранее сегодня сообщалось, что ВОЗ отметила снижение количества инфицирований вирусом в Китае за последнюю неделю.
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