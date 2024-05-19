Медведев назвал сервис YandexGPT «страшным трусом» из-за ответов об Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал ответы сервиса YandexGPT на политические вопросы.
Политик отметил, что заложенный компанией «Яндекс» подход к ответам умной колонки «Алиса» подрывает доверие к продукту. Медведев назвал YandexGPT «страшным трусом».
В частности, зампред Совбеза обратил внимание, что сервис отказался отвечать на вопросы о расположении памятников пособнику нацистов Степану Бандере на Украине и о расстоянии между Киевом и Белгородом.
«Даже комментировать смешно. Боятся, что мир узнает про памятники Бандере и поймет, что на территории б. Украины нацистский политический режим?» - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru