Медведев назвал сервис YandexGPT «страшным трусом» из-за ответов об Украине

Политик отметил, что заложенный компанией «Яндекс» подход к ответам умной колонки «Алиса» подрывает доверие к продукту. Медведев назвал YandexGPT «страшным трусом».

В частности, зампред Совбеза обратил внимание, что сервис отказался отвечать на вопросы о расположении памятников пособнику нацистов Степану Бандере на Украине и о расстоянии между Киевом и Белгородом.

«Даже комментировать смешно. Боятся, что мир узнает про памятники Бандере и поймет, что на территории б. Украины нацистский политический режим?» - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск оценил в 20% вероятность исчезновения человечества из-за развития искусственного интеллекта, сообщает «Радиоточка НСН».

