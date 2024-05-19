Состояние премьера Словакии Фицо стабилизировалось после покушения

Один человек погиб, ещё 16 получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на микроавтобус с рабочими в Херсонской области

Пять вагонов грузового поезда и три цистерны сошли с железнодорожных путей в Красноярском крае

В Москве скончался чрезвычайный и полномочный посол Гондураса Сальгадо

Король Саудовской Аравии госпитализирован в больницу в Джидде

Кинофестиваль «Пример интонации» отменен из-за нехватки средств