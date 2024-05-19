Состояние премьера Словакии Фицо стабилизировалось после покушения
Состояние главы правительства Словакии Роберта Фицо стабилизировалось после покушения, сообщил министр обороны республики Роберт Калиняк на брифинге для журналистов. Об этом пишет РИА Новости.
По словам главы ведомства, жизни премьер-министра больше ничего не угрожает. При этом ситуация все еще серьезная - Фицо требуется интенсивная помощь, указал Калиняк.
«Состояние мы можем считать стабильным, с позитивным прогнозом», - уточнил министр обороны Словакии.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. Стрелявшим оказался писатель Юрай Цинтула. Ему грозит пожизненное заключение, передает «Радиоточка НСН».
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