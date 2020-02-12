В ВОЗ отметили снижение числа заражений коронавирусом в Китае
Стабильное снижение числа инфицирований коронавирусом COVID-2019 наблюдается за последнюю неделю в Китае. Об этом заявили в Всероссийской организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.
Также, по данным организации, число стран, в которых был зафиксирован вирус, не растет с 4 февраля. При этом в ВОЗ отметили, что рост инфицирований может возобновиться.
Ранее эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин заявил НСН, что говорить, что эпидемия пошла на спад пока рано, но в целом позитивная тенденция уже просматривается.
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