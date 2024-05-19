Армия ДР Конго сообщила о предотвращении попытки госпереворота
Армия Демократической республики Конго (ДР Конго) предотвратила попытку государственного переворота. Об этом сообщило издание Actualite со ссылкой на представителя вооруженных сил страны Сильвена Экенге.
«Вооруженные силы Демократической республики Конго сообщают местной и мировой общественности, что попытка государственного переворота была подавлена в зародыше», - сказал он.
Экенге обвинил в попытке госпереворота иностранные силы. Какая именно страна причастна к инциденту представитель армии не уточнил. По его словам, ситуация находится под контролем военных.
В марте подразделения антиправительственной группировки «Движение 23 марта» установили контроль над городом Ньянзале в провинции Северное Киву ДР Конго. Повстанцы пытаются достичь города Гома с населением два миллиона человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru