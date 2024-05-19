Армия ДР Конго сообщила о предотвращении попытки госпереворота

«Вооруженные силы Демократической республики Конго сообщают местной и мировой общественности, что попытка государственного переворота была подавлена в зародыше», - сказал он.

Экенге обвинил в попытке госпереворота иностранные силы. Какая именно страна причастна к инциденту представитель армии не уточнил. По его словам, ситуация находится под контролем военных.

В марте подразделения антиправительственной группировки «Движение 23 марта» установили контроль над городом Ньянзале в провинции Северное Киву ДР Конго. Повстанцы пытаются достичь города Гома с населением два миллиона человек, передает «Радиоточка НСН».

