Всемирный экономический форум удалил упоминание о княгине Ольге

Всемирный экономический форум (ВЭФ), организующий встречи на высшем уровне в швейцарском Давосе, удалил со своего сайта имя княгини Ольги, которую ранее включил в список выдающихся женщин, изменивших историю.

Сообщается, что упоминание княгини Ольги удалено в связи с «противоречивыми историческими данными».