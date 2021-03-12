Всемирный экономический форум удалил упоминание о княгине Ольге
Всемирный экономический форум (ВЭФ), организующий встречи на высшем уровне в швейцарском Давосе, удалил со своего сайта имя княгини Ольги, которую ранее включил в список выдающихся женщин, изменивших историю.
Сообщается, что упоминание княгини Ольги удалено в связи с «противоречивыми историческими данными».
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко опубликовал пост в Telegram, в котором возмутился тем, что на сайте форума княгиня Ольга была указана как основательница современной России. Он потребовал «исправить ошибку», пояснив, что Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Беларуси и России, поэтому княгиня Ольга не может считаться прародительницей Российской Федерации. При этом Московское княжество было основано спустя более 300 лет после ее смерти.
Княгиня Ольга (около 920-969 годы) правила Киевской Русью после гибели мужа, киевского князя Игоря. Согласно «Повести временных лет», Ольга была родом из Пскова.
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