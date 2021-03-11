Порошенко возмутился определением княгини Ольги как основательницы России

Бывший президент Украины Петр Порошенко указал Всемирному экономическому форуму (ВЭФ), что он ошибочно назвал княгиню Ольгу основательницей современной России. Он опубликовал пост в Telegram, потребовав «исправить ошибку».

Всемирный экономический форум к 8 Марта опубликовал список женщин, изменивших мировую историю. В него попала и княгиня Ольга. Порошенко сообщил, что это почетно, однако он признался, что был возмущен, что форум «именует нашу княгиню российской правительницей и основоположницей современной России».

Экс-президент сообщил, что «Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Беларуси и России, а потому княгиня Ольга никак не может считаться прародительницей Российской Федерации, ведь Московское Княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти».

Порошенко заявил, что Россия якобы не впервые навязывает миру ложь, и призвал тщательно проверять источники информации.

