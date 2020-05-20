Всемирный банк предрек «крайнюю бедность» миллионам человек из-за COVID-19

Падение мировой экономики, вызванное пандемией коронавируса, приведет к тому, что до состояния крайней бедности в мире могут дойти около 60 млн человек. Как пишет Интерфакс, об этом заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс. Кроме того, он подчеркнул, что ВБ прогнозирует глубокую рецессию в мировой экономике в 2020 году.

Также Малпасс добавил, что Всемирный банк оказал помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции уже 100 государствам, на которые приходится 70% населения планеты. Он подчеркнул, что ВБ в течение 15 месяцев обязуется выделить развивающимся странам $160 млрд в виде грантов, займов и инвестиций для борьбы с последствиями пандемии COVID-19.