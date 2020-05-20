Всемирный банк предрек «крайнюю бедность» миллионам человек из-за COVID-19
Падение мировой экономики, вызванное пандемией коронавируса, приведет к тому, что до состояния крайней бедности в мире могут дойти около 60 млн человек. Как пишет Интерфакс, об этом заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс. Кроме того, он подчеркнул, что ВБ прогнозирует глубокую рецессию в мировой экономике в 2020 году.
Также Малпасс добавил, что Всемирный банк оказал помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции уже 100 государствам, на которые приходится 70% населения планеты. Он подчеркнул, что ВБ в течение 15 месяцев обязуется выделить развивающимся странам $160 млрд в виде грантов, займов и инвестиций для борьбы с последствиями пандемии COVID-19.
Ранее НСН сообщала, что более 300 миллионов человек в мире из-за пандемии коронавируса могут потерять работу до июля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на обновленный доклад Международной организации труда (МОТ). Её эксперты отмечают, что свыше 436 млн предприятий по всей планете сталкиваются с серьёзными рисками масштабных сбоев в работе.
Добавим, это уже третий доклад МОТ по данной тематике. В марте в прогнозе организации отмечалось, что из-за распространения коронавирусной инфекции работы могут лишиться до 25 миллионов человек. В обновлённом докладе, который появился в начале апреля, речь шла уже о 195 миллионах.
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