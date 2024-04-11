Всемирный банк оценил восстановление Украины в 500 млрд долларов

В прогнозе организации говорится, что на эти цели Киеву потребуется 486 млрд долларов, при этом темпы восстановления замедлятся.

«Темпы восстановления, согласно прогнозу, замедлятся с 4,8% в 2023 году до 3,2% в 2024 году, в связи с меньшим урожаем и нехваткой рабочей силы», - заключили во Всемирном банке.

Ранее власти Швейцарии заявили, что намерены выделить 5,5 миллиарда долларов к 2036 году на поддержку восстановления Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

