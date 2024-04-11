Всемирный банк оценил восстановление Украины в 500 млрд долларов
Стоимость реконструкции и восстановления на Украине почти в два раза превышает размер экономики страны в 2021 году. Как пишет РИА Новости, к такому выводу пришли во Всемирном банке.
В прогнозе организации говорится, что на эти цели Киеву потребуется 486 млрд долларов, при этом темпы восстановления замедлятся.
«Темпы восстановления, согласно прогнозу, замедлятся с 4,8% в 2023 году до 3,2% в 2024 году, в связи с меньшим урожаем и нехваткой рабочей силы», - заключили во Всемирном банке.
Ранее власти Швейцарии заявили, что намерены выделить 5,5 миллиарда долларов к 2036 году на поддержку восстановления Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru