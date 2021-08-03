Всех жителей китайского Уханя проверят на COVID-19

В китайском Ухане, где в конце 2019 года впервые выявили новую коронавирусную инфекцию, решили провести массовое тестирование всего 11-милионного населения на COVID-19. На эти меры власти пошли после того, как в городе было зарегистрировано несколько новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным на утро 2 августа в городе выявлено три подтвержденных случая COVID-19 и пять бессимптомных носителей вируса. Одну из улиц Уханя объявили зоной со средним эпидемиологическим риском, там введены карантинные меры, отмечает Газета.ру.