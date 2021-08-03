Всех жителей китайского Уханя проверят на COVID-19
В китайском Ухане, где в конце 2019 года впервые выявили новую коронавирусную инфекцию, решили провести массовое тестирование всего 11-милионного населения на COVID-19. На эти меры власти пошли после того, как в городе было зарегистрировано несколько новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По данным на утро 2 августа в городе выявлено три подтвержденных случая COVID-19 и пять бессимптомных носителей вируса. Одну из улиц Уханя объявили зоной со средним эпидемиологическим риском, там введены карантинные меры, отмечает Газета.ру.
А ранее директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин опроверг информацию о болезни её сотрудников в конце 2019 года. Он отметил, что эти слухи — «абсолютная небылица, высосанная из пальца», пишет РИА Новости. Чжимин добавил, что для проверки этой информации достаточно того, чтобы СМИ назвали имена этих сотрудников. По словам директора лаборатории, он уже давно предложил это, но так и не получил ответа.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки сообщила, что три сотрудника лаборатории в Ухане обращались за медицинское помощью и имели симптомы коронавируса еще в ноябре 2019 года. По мнению СМИ, это только подтверждает, что инфекция могла утечь из лаборатории.
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