Тихановская формирует теневое правительство Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о начале формирования теневого правительства республики. Об этом она написала в своём Telegram-канале, проведя первые назначения.

Представителем по правам человека Тихановская назвала Гарри Погоняйло - известного в Белоруссии юриста и правозащитника. Представителем по экономическим реформам стал экономист Алесь Алехнович.

Погоняйло выступал в качестве защитника во многих делах, связанных с правами человека в Белоруссии. В частности, он был адвокатом на процессах журналистов Павла Шеремета и Дмитрия Завадского.