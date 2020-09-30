Тихановская формирует теневое правительство Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о начале формирования теневого правительства республики. Об этом она написала в своём Telegram-канале, проведя первые назначения.

Представителем по правам человека Тихановская назвала Гарри Погоняйло - известного в Белоруссии юриста и правозащитника. Представителем по экономическим реформам стал экономист Алесь Алехнович.

Погоняйло выступал в качестве защитника во многих делах, связанных с правами человека в Белоруссии. В частности, он был адвокатом на процессах журналистов Павла Шеремета и Дмитрия Завадского.

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Решение о формировании теневого кабинета министров Тихановская приняла в связи с тем, что, по её мнению, режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, но также не справляется со своими прямыми задачами. В результате страна всё больше погружается в кризис.

Представитель Тихановской уточнила, что теневой кабмин будет формироваться совместно с Координационным советом белорусской оппозиции, создание которого она инициировала после выборов. Власти признали создание совета незаконным и возбудили уголовное дело.

Ранее сегодня канцлер Германии Ангела Меркель заявила в бундестаге, что в ближайшее время проведёт встречу со Светланой Тихановской. Глава правительства ФРГ также вновь подчеркнула, что Берлин не признаёт избрание Александра Лукашенко на новый срок, отмечает RT.

Накануне Тихановская встретилась в Вильнюсе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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ФОТО: скрин Youtube.com
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