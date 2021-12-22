«Омикрон» стал доминирующим штаммом в США

«Омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в США. Об этом заявил президент страны Джо Байден.

Президент отметил, что «это произошло так быстро». Он также обратился к гражданам с призывом вакнцинироваться, в том числе делать ревакцинацию. По мнению Байдена, третья прививка позволит гораздо меньше беспокоиться.

Ранее во вторник во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ожидают доминирование штамма «омикрон» в Европе в течение нескольких недель.





