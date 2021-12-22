«Омикрон» стал доминирующим штаммом в США
21 декабря 202123:58
«Омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в США. Об этом заявил президент страны Джо Байден.
Президент отметил, что «это произошло так быстро». Он также обратился к гражданам с призывом вакнцинироваться, в том числе делать ревакцинацию. По мнению Байдена, третья прививка позволит гораздо меньше беспокоиться.
Ранее во вторник во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ожидают доминирование штамма «омикрон» в Европе в течение нескольких недель.
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21 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru