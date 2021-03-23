Врач прокомментировал заявление Еврокомиссара о ненужности «Спутника V»
Европейская комиссия и государства-члены по-разному относятся к вакцине от коронавируса «Спутник V» российского производства, а бюрократия Брюсселя руководствуется геополитикой, а не интересами граждан Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческого врача Федора Игнатиадиса.
Так он прокомментировал заявление Еврокомиссара. Как отмечает врач, вакцинация граждан Европы отстает от графиков из-за задержек с поставками вакцин. При этом он отметил, что в Сербии и Венгрии решили не ждать брюссельских бюрократов и заключили прямые соглашения с Россией и Китаем.
По словам Игнатиадиса, Словакия пошла по тому же пути, Австрии, Люксембург и Чехия заявили об интересе к вакцине «Спутник V», так же как Италия, Германия, Франция и Испания.
Европе уже не нужна вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства, сообщает телеканал TF1 со ссылкой на Еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. По его словам, в Евросоюзе уже одобрили четыре препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.
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