Врач прокомментировал заявление Еврокомиссара о ненужности «Спутника V»

Так он прокомментировал заявление Еврокомиссара. Как отмечает врач, вакцинация граждан Европы отстает от графиков из-за задержек с поставками вакцин. При этом он отметил, что в Сербии и Венгрии решили не ждать брюссельских бюрократов и заключили прямые соглашения с Россией и Китаем.

По словам Игнатиадиса, Словакия пошла по тому же пути, Австрии, Люксембург и Чехия заявили об интересе к вакцине «Спутник V», так же как Италия, Германия, Франция и Испания.

Европе уже не нужна вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства, сообщает телеканал TF1 со ссылкой на Еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. По его словам, в Евросоюзе уже одобрили четыре препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.

