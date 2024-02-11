Врач подтвердил признаки прогрессирующей деменции у Байдена
Американский лидер Джо Байден демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на улучшение, сообщил телеканалу Fox News профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари.
«Снижение когнитивных способностей происходит прямо на наших глазах», — заявил он. Врач указал, что очень заметна разница между тем, как президент работает сегодня, «по сравнению, скажем, с пятью годами назад». Провалы в памяти и замедление речи прогрессируют настолько быстро, что вызывают значительное беспокойство.
Макари отметил, что опасения избирателей из-за здоровья идущего на второй срок Байдена не лишены оснований.
Ранее стало известно, что физическое и психическое состояние американского лидера Джо Байдена волнует большую часть избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач подтвердил признаки прогрессирующей деменции у Байдена
- Власти Элисты после взрыва открыли ПВР
- Бастрыкин поручил завести дело после отравления в кафе в Дагестане
- Рогов: Ликвидирован полковник ВСУ Виталий Черкас
- Дуа Липа заявила, что написала почти 100 песен для своего предстоящего альбома
- Верховный суд разрешил не возвращать подарки бывшим
- Poets of the Fall выпустили получасовую версию Herald of Darkness из Alan Wake 2
- Президент Венгрии Новак заявила об отставке с поста
- Обнаружены тела всех трех членов экипажа упавшего в Карелии вертолета Ми-8
- В Центральной Азии появится своя музыкальная премия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru