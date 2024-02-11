Врач подтвердил признаки прогрессирующей деменции у Байдена

«Снижение когнитивных способностей происходит прямо на наших глазах», — заявил он. Врач указал, что очень заметна разница между тем, как президент работает сегодня, «по сравнению, скажем, с пятью годами назад». Провалы в памяти и замедление речи прогрессируют настолько быстро, что вызывают значительное беспокойство.

Макари отметил, что опасения избирателей из-за здоровья идущего на второй срок Байдена не лишены оснований.

Ранее стало известно, что физическое и психическое состояние американского лидера Джо Байдена волнует большую часть избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

