СМИ: состоянием психики Байдена обеспокоены 62% избирателей в США

Физическое и психическое состояние американского лидера Джо Байдена волнует большую часть избирателей, сообщает NBC News со ссылкой на результаты опроса.

Рейтинг Байдена обрушился до рекордно низкого уровня

Согласно данным исследования, на который ссылается телеканал, 62% респондентов заявили о высокой обеспокоенности ментальным и физическим состоянием действующего президента. Средний уровень озабоченности этот вопрос вызывает у 14% опрошенных, 13% волнует это в небольшой степени, а 11% избирателей заявили, что данные факторы их не волнуют.

51% участников исследования сильно волнуют судебные процессы в отношении экс-главы Белого дома Дональда Трампа. В средней и малой степени этим обеспокоены 10% и 11% респондентов, а у 28% участников это не вызывает беспокойства.

Вероятная причастность Байдена к бизнес-сделкам его сына Хантера волнует 44% американцев, а состояние здоровья 77-летнего Трампа вызывает сильное беспокойство у 34% участников исследования. Не волнуются из-за этого 26% и 34% респондентов соответственно.

Ранее опрос показал, что большинство граждан США считают, что президент Джо Байден теряет остроту ума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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