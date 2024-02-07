СМИ: состоянием психики Байдена обеспокоены 62% избирателей в США

Согласно данным исследования, на который ссылается телеканал, 62% респондентов заявили о высокой обеспокоенности ментальным и физическим состоянием действующего президента. Средний уровень озабоченности этот вопрос вызывает у 14% опрошенных, 13% волнует это в небольшой степени, а 11% избирателей заявили, что данные факторы их не волнуют.

51% участников исследования сильно волнуют судебные процессы в отношении экс-главы Белого дома Дональда Трампа. В средней и малой степени этим обеспокоены 10% и 11% респондентов, а у 28% участников это не вызывает беспокойства.

Вероятная причастность Байдена к бизнес-сделкам его сына Хантера волнует 44% американцев, а состояние здоровья 77-летнего Трампа вызывает сильное беспокойство у 34% участников исследования. Не волнуются из-за этого 26% и 34% респондентов соответственно.

Ранее опрос показал, что большинство граждан США считают, что президент Джо Байден теряет остроту ума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

