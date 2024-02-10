Трамп: Байден может не понимать, что еще жив
Президент США Джо Байден может не осознавать, что «он жив», считает бывший лидер страны Дональд Трамп. Об этом политик заявил на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации США в штате Пенсильвания, передает ТАСС.
«Я не думаю, что он знает о том, что он жив», — сказал Трамп про Байдена.
Экс-президент также заявил, что рабочее место нынешнего главы государства окружают «умные, но очень злые» люди.
Ранее спецпрокурор США в отчете о ненадлежащем хранении секретных материалов назвал Джо Байдена «пожилым мужчиной с благими намерениями и слабой памятью». Комментируя ситуацию, американский президент заявил, что его память «в порядке», в то же время назвав президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси лидером Мексики, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Байден может не понимать, что еще жив
- Московский театр кукол представит премьеру спектакля «Маяковский — детям»
- Глава ВОЗ потребовал немедленного перемирия в секторе Газа
- Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Камчатки
- Сийярто: Венгрия никогда не будет участвовать в поставках оружия Киеву
- В России переименовали мини-футбол в футзал
- Число просмотров интервью Путина в соцсети X достигло 150 миллионов
- В Турции арестовали 54 человек по делу о теракте в Стамбуле
- В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты
- Следком проведет проверку после сноса памятника советским солдатам в Молдавии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru