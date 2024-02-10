Трамп: Байден может не понимать, что еще жив

«Я не думаю, что он знает о том, что он жив», — сказал Трамп про Байдена.

Экс-президент также заявил, что рабочее место нынешнего главы государства окружают «умные, но очень злые» люди.

Ранее спецпрокурор США в отчете о ненадлежащем хранении секретных материалов назвал Джо Байдена «пожилым мужчиной с благими намерениями и слабой памятью». Комментируя ситуацию, американский президент заявил, что его память «в порядке», в то же время назвав президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси лидером Мексики, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

