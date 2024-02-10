Трамп: Байден может не понимать, что еще жив

Президент США Джо Байден может не осознавать, что «он жив», считает бывший лидер страны Дональд Трамп. Об этом политик заявил на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации США в штате Пенсильвания, передает ТАСС.

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«Я не думаю, что он знает о том, что он жив», — сказал Трамп про Байдена.

Экс-президент также заявил, что рабочее место нынешнего главы государства окружают «умные, но очень злые» люди.

Ранее спецпрокурор США в отчете о ненадлежащем хранении секретных материалов назвал Джо Байдена «пожилым мужчиной с благими намерениями и слабой памятью». Комментируя ситуацию, американский президент заявил, что его память «в порядке», в то же время назвав президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси лидером Мексики, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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