Впервые с середины октября в мире выявили менее 3 млн случаев COVID-19 за неделю
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире за неделю впервые с середины октября не превысило 3 миллионов. С 5 по 12 февраля коронавирус выявили у 2,95 млн человек. Всего COVID-19 диагностировали более чем у 107 миллионов человек, отмечает ТАСС.
Число жертв пандемии за семь дней возросло на 86 тысяч – это на 5 тысяч меньше, чем неделей ранее, и почти на 11 тысяч меньше максимума, зарегистрированного в период с 15 по 22 января.
Также сообщается, что в ряде стран, где в начале года заболеваемость коронавирусной инфекцией достигала новых пиков, сейчас она резко снижается. Самым стремительным спад оказался в ЮАР: в январе там выявляли до 22 тысяч заболевших в сутки, на этой неделе – 2 тысячи. Кроме того, темпы распространения инфекции в России снизились до минимума с октября. В стране на этой неделе выявляли в среднем 15,5 тысяч новых случае заражения COVID-19.
Между тем, ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что предстоящей весной в России ожидается всплеск заболеваемости коронавирусом. По его словам, рост придется на середину апреля. Эксперт предупредил, что преждевременный отказ от ограничений, в том числе и масок, грозит массовым характером заболеваемости.
Кроме того, как отметил врач, в конце зимы у населения снизится иммунитет и начнутся «ОРВИ, весенний авитаминоз, определенное депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца», отмечает РИА Новости.
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