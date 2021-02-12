Впервые с середины октября в мире выявили менее 3 млн случаев COVID-19 за неделю

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире за неделю впервые с середины октября не превысило 3 миллионов. С 5 по 12 февраля коронавирус выявили у 2,95 млн человек. Всего COVID-19 диагностировали более чем у 107 миллионов человек, отмечает ТАСС.

Число жертв пандемии за семь дней возросло на 86 тысяч – это на 5 тысяч меньше, чем неделей ранее, и почти на 11 тысяч меньше максимума, зарегистрированного в период с 15 по 22 января.

Также сообщается, что в ряде стран, где в начале года заболеваемость коронавирусной инфекцией достигала новых пиков, сейчас она резко снижается. Самым стремительным спад оказался в ЮАР: в январе там выявляли до 22 тысяч заболевших в сутки, на этой неделе – 2 тысячи. Кроме того, темпы распространения инфекции в России снизились до минимума с октября. В стране на этой неделе выявляли в среднем 15,5 тысяч новых случае заражения COVID-19.