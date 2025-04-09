Трамп рассказал о желании стран заключить сделку с США для отмены пошлин

«Эти страны звонят нам. Целуют меня в зад. Они умирают [от желания] заключить сделку: "Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все что угодно"»,— заявил Трамп во время ужина Национального республиканского комитета, передает CNN.

Ранее утверждалось, что Трамп обсуждает смягчение тарифов с Индией, Вьетнамом и Израилем. На следующей неделе для обсуждения торговых пошлин столицу США посетит премьер Италии Джорджа Мелони.

Вместе с тем официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на введение США пошлин на все товары из Китая в 104% заявил, что Китай продолжит принимать решительные меры по защите своих интересов.



