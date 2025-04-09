Трамп рассказал о желании стран заключить сделку с США для отмены пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, против которых он ввел пошлины, желают заключить с ним сделку. О каких именно государствах речь, он не уточнил.
«Эти страны звонят нам. Целуют меня в зад. Они умирают [от желания] заключить сделку: "Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все что угодно"»,— заявил Трамп во время ужина Национального республиканского комитета, передает CNN.
Ранее утверждалось, что Трамп обсуждает смягчение тарифов с Индией, Вьетнамом и Израилем. На следующей неделе для обсуждения торговых пошлин столицу США посетит премьер Италии Джорджа Мелони.
Вместе с тем официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на введение США пошлин на все товары из Китая в 104% заявил, что Китай продолжит принимать решительные меры по защите своих интересов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru