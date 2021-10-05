Возобновлена работа первого энергоблока Белорусской АЭС
Первый энергоблок Белорусской АЭС возобновил свою работу, а на втором энергоблоке успешно завершена «горячая» обкатка реакторной установки, сообщают «Известия».
Энергоблок станции включили в сеть 4 октября в 18:20. В настоящее время проходит повышение электрической мощности турбогенератора до 360 МВт.
В этот же день состоялось успешное завершение «горячей» обкатки реакторной установки на втором энергоблоке. Работы осуществлялись в условиях загрузки реактора имитаторами тепловыделяющих сборок.
БелАЭС — первая атомная электростанция в Белоруссии, расположенная на северо-западе страны в агрогородке Ворняны. Первый блок БелАЭС официально запустили в ноябре прошлого года, в январе энергоблок был выведен на 100% мощности.
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