Возобновлена работа первого энергоблока Белорусской АЭС

Энергоблок станции включили в сеть 4 октября в 18:20. В настоящее время проходит повышение электрической мощности турбогенератора до 360 МВт.

В этот же день состоялось успешное завершение «горячей» обкатки реакторной установки на втором энергоблоке. Работы осуществлялись в условиях загрузки реактора имитаторами тепловыделяющих сборок.

БелАЭС — первая атомная электростанция в Белоруссии, расположенная на северо-западе страны в агрогородке Ворняны. Первый блок БелАЭС официально запустили в ноябре прошлого года, в январе энергоблок был выведен на 100% мощности.

