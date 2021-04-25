Минэнерго Белоруссии заявило о взломе хакерами сайта БелАЭС

«Сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно - сейчас выясняют специалисты», - заявляет Минэнерго Белоруссии.

На сайте БелАЭС появилась публикация о том, что работа станции может представлять опасность.

«Опубликованная в сообщении информация является фейком», - подчеркивает белорусское министерство в своем официальном Telegram-канале.

Ведомство обратилось к специалистам, чтобы выяснить, кем именно был взломан сайт БелАЭ, сообщает ТАСС.

