Минэнерго Белоруссии заявило о взломе хакерами сайта БелАЭС

Официальный сайт Белорусской атомной электростанции взломан хакерами. Они опубликовали на ресурсе не соответствующую действительности информацию, сообщило министерство энергетики республики в воскресенье.

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«Сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно - сейчас выясняют специалисты», - заявляет Минэнерго Белоруссии.

На сайте БелАЭС появилась публикация о том, что работа станции может представлять опасность.

«Опубликованная в сообщении информация является фейком», - подчеркивает белорусское министерство в своем официальном Telegram-канале.

Ведомство обратилось к специалистам, чтобы выяснить, кем именно был взломан сайт БелАЭ, сообщает ТАСС.

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ФОТО: flickr.com // Алексей М
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