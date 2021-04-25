Минэнерго Белоруссии заявило о взломе хакерами сайта БелАЭС
Официальный сайт Белорусской атомной электростанции взломан хакерами. Они опубликовали на ресурсе не соответствующую действительности информацию, сообщило министерство энергетики республики в воскресенье.
«Сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно - сейчас выясняют специалисты», - заявляет Минэнерго Белоруссии.
На сайте БелАЭС появилась публикация о том, что работа станции может представлять опасность.
«Опубликованная в сообщении информация является фейком», - подчеркивает белорусское министерство в своем официальном Telegram-канале.
Ведомство обратилось к специалистам, чтобы выяснить, кем именно был взломан сайт БелАЭ, сообщает ТАСС.
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