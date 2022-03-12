Минск и Москва считают, что при желании Киева конфликт можно быстро разрешить
Минск и Москва считают, что при желании Киева конфликт на Украине можно быстро разрешить. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.
Путин и Лукашенко встретились в Москве, где обсудили ситуацию на Украине. По итогам разговора, стороны согласились, что конфликт может быть закончен в любое время.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Ранее сообщалось, что президенты обсудили шаги по совместному противодействию санкциям Запада.
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