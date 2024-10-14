Возле места проведения митинга Трампа задержан вооруженный мужчина
14 октября 202400:33
В США в городе Коачелла задержан 49-летний житель Лас-Вегаса с оружием, сообщает ABC7.
Рядом проходил предвыборный митинг бывшего президента Дональда Трампа. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя черного внедорожника. Это Вэм Миллер. Он был освобожден из-под стражи.
Ранее стало известно, что подозреваемый во втором покушении останавливался в казармах ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru