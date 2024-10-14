Возле места проведения митинга Трампа задержан вооруженный мужчина

В США в городе Коачелла задержан 49-летний житель Лас-Вегаса с оружием, сообщает ABC7.

Трамп проведет митинг на месте первого покушения

Рядом проходил предвыборный митинг бывшего президента Дональда Трампа. Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя черного внедорожника. Это Вэм Миллер. Он был освобожден из-под стражи.

Ранее стало известно, что подозреваемый во втором покушении останавливался в казармах ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАПокушениеДональд Трамп

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